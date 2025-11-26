Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп перечислил уступки России в мирном плане по Украине

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, какие уступки, по его мнению, должна сделать Россия для урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, Москва должна прекратить огонь и отказаться от дальнейшего продвижения ВС РФ. Информация опубликована в ходе общения президента с журналистами.

Трамп заявил об уступках РФ в мирном плане по Украине.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, какие уступки, по его мнению, должна сделать Россия для урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, Москва должна прекратить огонь и отказаться от дальнейшего продвижения ВС РФ. Информация опубликована в ходе общения президента с журналистами.

«Они прекращают борьбу и больше не занимают земли», — заявил президент США. Так он ответил на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти РФ в украинском урегулировании.

Кроме того, Трамп заявил о необходимости заключения сделки между Киевом и Москвой. В беседе с журналистами он указал на значительные военные ресурсы России и не исключил возможности территориальных потерь для Украины. Также глава США сообщил, что готов провести встречу с президентом Украины после достижения договоренностей. Кроме того, он проинформировал о предстоящем визите своего спецпосланника в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше