Трамп перечислил уступки России в мирном плане по Украине

Трамп заявил об уступках РФ в мирном плане по Украине.
Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, какие уступки, по его мнению, должна сделать Россия для урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, Москва должна прекратить огонь и отказаться от дальнейшего продвижения ВС РФ. Информация опубликована в ходе общения президента с журналистами.
«Они прекращают борьбу и больше не занимают земли», — заявил президент США. Так он ответил на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти РФ в украинском урегулировании.
Кроме того, Трамп заявил о необходимости заключения сделки между Киевом и Москвой. В беседе с журналистами он указал на значительные военные ресурсы России и не исключил возможности территориальных потерь для Украины. Также глава США сообщил, что готов провести встречу с президентом Украины после достижения договоренностей. Кроме того, он проинформировал о предстоящем визите своего спецпосланника в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.