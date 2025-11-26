Трамп перечислил уступки России в мирном плане по Украине

Кроме того, Трамп заявил о необходимости заключения сделки между Киевом и Москвой. В беседе с журналистами он указал на значительные военные ресурсы России и не исключил возможности территориальных потерь для Украины. Также глава США сообщил, что готов провести встречу с президентом Украины после достижения договоренностей. Кроме того, он проинформировал о предстоящем визите своего спецпосланника в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.