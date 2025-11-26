Трамп сообщил о ведущихся переговорах по определению границ Украины

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа «информационной вакханалией» из-за множества противоречивых сообщений в СМИ. Он подтвердил, что Россия считает план по урегулированию конфликта на Украине хорошей основой для переговоров, но ожидает от США официальный итоговый вариант документа, поскольку первоначальный текст уже был изменен после консультаций Вашингтона и Киева в Женеве 23 ноября.