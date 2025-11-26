Ричмонд
Трамп рассказал о возможных сроках принятия сделки Киевом

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он не готов назвать точный срок урегулирования конфликта на Украине. Об этом президент США сообщил журналистам в Белом доме. Он добавил, что многое зависит от Киева.

Трамп стремится к прекращению украинского конфликта.

«Для меня нет крайнего срока. Для меня крайний срок — когда украинский конфликт закончится», — передает пресс-служба американской администрации слова Трампа. По мнению президента США, Украина скоро примет условия мирного плана.

Ранее Трамп уже высказывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине, заявляя в интервью GB News об уверенности в способности разрешить ситуацию в течение нескольких месяцев. Администрация США продолжает предпринимать дипломатические усилия для завершения конфликта.

