«Ростех» разработал новый дрон для уничтожения украинских HIMARS

Кроме того, Ростех ведет работы над созданием ударных версий на базе существующих разведывательных дронов. Ранее Сергей Чемезов заявил, что Россия сегодня производит снаряды и авиационные бомбы в объемах, которых не достигает ни одна страна мира. По его словам, выпуск всей номенклатуры вооружений — от танков и самолетов до дронов, систем РЭБ и артиллерии — значительно увеличился по сравнению с периодом до начала спецоперации. Об этом пишет 360.ru.