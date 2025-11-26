«Ростех» разработал новый дрон для уничтожения украинских HIMARS

Новый барражирующий дрон «Ростеха» способен поражать любую технику ВСУ.
Госкорпорация «Ростех» наладила серийное производство нового барражирующего боеприпаса, который способен поражать натовские гаубицы, американские системы HIMARS и другую военную технику. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Появился новый барражирующий боеприпас. Его разработка закончилась буквально в прошлом году Он гарантированно достает все натовские гаубицы, контрбатарейные РЛС, “Хаймарсы”, любую бронетехнику, командные пункты и так далеех», — заявил Сергей Чемезов в беседе с ТАСС. Барражирующий боеприпас — это ударный беспилотный комплекс, который может долго находиться в воздухе и самостоятельно или с помощью оператора находить заданную цель.
Дальность действия боеприпаса — десятки километров, а вес боевой части — несколько килограммов. Чемезов подчеркнул, что новый боеприпас гарантирует поражение военных объектов противника, его уже выпускают серийно и активно применяют в бою.
Кроме того, Ростех ведет работы над созданием ударных версий на базе существующих разведывательных дронов. Ранее Сергей Чемезов заявил, что Россия сегодня производит снаряды и авиационные бомбы в объемах, которых не достигает ни одна страна мира. По его словам, выпуск всей номенклатуры вооружений — от танков и самолетов до дронов, систем РЭБ и артиллерии — значительно увеличился по сравнению с периодом до начала спецоперации. Об этом пишет 360.ru.