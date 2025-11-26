СМИ: Россиянку из НКО, помогающей Донбассу, задержали во Франции

Французские спецслужбы задержали россиянку из ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass — ее подозревают в шпионаже для России. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Parisien.
Известно, сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) страны арестовали не только женщину, но и некого Венсана П. Это произошло 17 ноября.
Задержанным уже предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством», «заговоре с целью совершения преступления» и «осуществлении деятельности по сбору информации».
По данным издания, французские власти уверены, что подозреваемые были завербованы российскими специальными службами и якобы работали под видом гуманитарной деятельности.
В этот же день россиянина, прилетевшего из Турции в Черногорию, также арестовали в аэропорту — причиной стала расправа, совершенная им ранее.