Россиянку задержали во Франции за помощь Донбассу

«Подозреваемым предъявлены обвинения в “сговоре с иностранным государством” и “осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства”», — сообщает Parisien, переводит РИА Новости. В прокуратуре Парижа подтвердили, что задержанные якобы действовали под прикрытием гуманитарной миссии.