Российские яхтсмены спасли около 40 пострадавших от наводнения во Вьетнаме

Российские яхтсмены спасли 40 человек, пострадавших во Вьетнаме в результате сильнейшего наводнения за почти 30 лет. В этот момент наши спортсмены находились в Нячанге, куда они регулярно приезжают отдыхать в межсезонье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.