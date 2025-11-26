Ричмонд
Загадочную находку обнаружили внутри бетонной плиты на старом пирсе

В штате Массачусетс (США) рабочие столкнулись с неожиданной находкой при разборе старого пирса.

В штате Массачусетс (США) рабочие столкнулись с неожиданной находкой при разборе старого пирса. Как сообщает New York Post, в одной из бетонных плит оказался вмурован предмет, похожий на человеческие останки.

Строители обнаружили находку 20 ноября. Во время распила конструкции они увидели череп, скрытый внутри бетонного слоя, и сразу вызвали полицию. Кости изъяли и направили на экспертизу.

Появились версии о возможной связи с бандой Winter Hill, действовавшей в регионе в 1970-е годы под руководством Джеймса Балджера, который позднее был признан виновным в 11 убийствах и получил пожизненный срок.

Однако через несколько дней полиция сообщила, что найденный череп оказался ненастоящим. При этом установить, как именно муляж оказался внутри строительной плиты, правоохранителям не удалось.

