Загадочную находку обнаружили внутри бетонной плиты на старом пирсе

В штате Массачусетс (США) рабочие столкнулись с неожиданной находкой при разборе старого пирса. Как сообщает New York Post, в одной из бетонных плит оказался вмурован предмет, похожий на человеческие останки.
Строители обнаружили находку 20 ноября. Во время распила конструкции они увидели череп, скрытый внутри бетонного слоя, и сразу вызвали полицию. Кости изъяли и направили на экспертизу.
Появились версии о возможной связи с бандой Winter Hill, действовавшей в регионе в 1970-е годы под руководством Джеймса Балджера, который позднее был признан виновным в 11 убийствах и получил пожизненный срок.
Однако через несколько дней полиция сообщила, что найденный череп оказался ненастоящим. При этом установить, как именно муляж оказался внутри строительной плиты, правоохранителям не удалось.
