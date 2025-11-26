Ричмонд
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Вулкану Безымянный на Камчатке присвили оранжевый код авиационной опасности.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла, который поднялся на высоту 5,5 км. Об этом сообщили представители KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 07:40 KST (26 ноября по камчатскому времени, 25 ноября 22:40 мск — ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 5,5 километров над уровнем моря», — следует из сообщения в Telegram-канале.

Согласно полученным данным, шлейф вулканического пепла распространился на расстояние 50 км от жерла вулкана в направлении восток-северо-восток.

Как отметили в группе реагирования, подобная активность вулкана стала опасна для местных авиаперевозок.

Ученые заранее предупреждали о возможности мощного взрывного извержения вулкана Безымянный, при котором пепловые столбы могли достигать высоты в 15 км. Тогда же прогнозировали и появление осадков из пепла в населенных пунктах.

Ранее KP.RU сообщал, что на северо-востоке Эфиопии активизировался вулкан Хайли-Губби, который пребывал в спячке более десяти тысяч лет.