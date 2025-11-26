Ричмонд
«По-мужски»: жителя Уссурийска осудили за вымогательство с насилием

Мужчина потребовал 50 тысяч рублей после конфликта отца с коллегой.

Источник: PrimaMedia.ru

Попытка «урегулировать конфликт по-мужски» привела 34-летнего жителя Уссурийска на скамью подсудимых, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

«Действия подсудимого квалифицированы по п.»в’ч.2 ст. 163 УК РФ. Учитывая сведения о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, Уссурийский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для преступления стал конфликт между отцом подсудимого и потерпевшим, возникший на фоне совместной работы в транспортной компании. В ходе ссоры отец подсудимого применил физическую силу, потерпевший в ответ распылил перцовый баллончик, после чего получил удар монтировкой по руке.

Позднее подсудимый связался с потерпевшим и потребовал передать 50 000 рублей, объяснив это необходимостью компенсировать расходы на лечение отца. При этом он угрожал, что в случае отказа обратится к «серьёзным людям». На встрече, когда потерпевший сообщил об отсутствии денег, подсудимый нанёс ему удар в лицо, от чего тот упал и получил телесные повреждения.

В суде подсудимый частично признал вину, заявив, что не вымогал деньги, а пытался урегулировать ситуацию. Его отец, выступавший в качестве свидетеля, также утверждал, что сын хотел «решить вопрос по-мужски».