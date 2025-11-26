«По-мужски»: жителя Уссурийска осудили за вымогательство с насилием

Позднее подсудимый связался с потерпевшим и потребовал передать 50 000 рублей, объяснив это необходимостью компенсировать расходы на лечение отца. При этом он угрожал, что в случае отказа обратится к «серьёзным людям». На встрече, когда потерпевший сообщил об отсутствии денег, подсудимый нанёс ему удар в лицо, от чего тот упал и получил телесные повреждения.