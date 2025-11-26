Ричмонд
Жулик выманил 11 млн руб. у предпринимателей Приморья, используя форму ФСБ

Чтобы войти в доверие лжесотрудник предъявлял фальшивое удостоверение.

Источник: Аргументы и факты

Житель Владивостока был задержан по подозрению в крупномасштабном мошенничестве, связанном с хищением более 11 миллионов рублей у предпринимателей Приморского края.

Пресс-служба управления ФСБ России по Приморскому краю уточнила, что 37-летний мужчина представлялся сотрудником органов безопасности и, вводя в заблуждение представителей бизнеса, обещал направить их средства на помощь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Для убедительности подозреваемый использовал форменную одежду и предъявлял поддельное удостоверение, имитируя принадлежность к ведомству. Таким образом ему удалось заполучить доверие и денежные средства граждан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а оперативно-розыскные и следственные действия по этому делу продолжаются.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей или в размере дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового, с возможным ограничением свободы до двух лет. Использование форменной одежды или поддельных документов представителя власти во время совершения преступления признаётся отягчающим обстоятельством.