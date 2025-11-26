Жулик выманил 11 млн руб. у предпринимателей Приморья, используя форму ФСБ

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей или в размере дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового, с возможным ограничением свободы до двух лет. Использование форменной одежды или поддельных документов представителя власти во время совершения преступления признаётся отягчающим обстоятельством.