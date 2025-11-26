ВСУ атаковали Чебоксары, идет эвакуация

Чувашия подверглась атаке украинских дронов.
Ранним утром Чувашия подверглась атаке украинских БПЛА, сообщил глава Чувашской республики Олег Николаев. Благодаря оперативной работе экстренных служб жертв и разрушений удалось избежать.
«Сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения», — написал Олег Николаев в смоем telegram-канале.
Власти ввели строгий запрет на распространение любых материалов, связанных с работой ПВО и обломками дронов. Нарушители этого запрета будут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству.
В Чебоксарах ввели режим закрытого неба после массированной атаки беспилотников, в ходе которой системы ПВО уничтожили несколько вражеских БПЛА. Ограничения воздушного пространства действуют по плану «Ковер», при этом отражение атаки продолжается в настоящее время, — сообщает «Национальная служба новостей».