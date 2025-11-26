На Алтае задержали четверых жителей за покушение на теракт на ж/д путях

«Поджигателей задержали сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю, при этом обещанных денежных средств они не получили. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали ТАСС в ведомстве.