На Алтае задержали четверых жителей за покушение на теракт на ж/д путях

По данным следствия, фигуранты на участке железнодорожного пути перегона станций Барнаул — Южный Западно-Сибирской железной дороги, используя горючие материалы, пытались поджечь релейный шкаф. Установлено, что злоумышленники планировали получить за совершение преступления вознаграждение в размере 25 тыс. руб. в популярном среди молодежи мессенджере.
«Поджигателей задержали сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю, при этом обещанных денежных средств они не получили. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали ТАСС в ведомстве.
Следователями проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Проведены проверки показаний на месте, допросы, назначен ряд экспертиз.