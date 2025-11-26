Ричмонд
На Алтае задержали четверых жителей за покушение на теракт на ж/д путях

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали четверых жителей Алтайского края, в том числе двоих несовершеннолетних, им предъявлено обвинение в покушении на теракт. Всех подозреваемых арестовали, сообщили ТАСС в Восточном МСУТ СК России.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, фигуранты на участке железнодорожного пути перегона станций Барнаул — Южный Западно-Сибирской железной дороги, используя горючие материалы, пытались поджечь релейный шкаф. Установлено, что злоумышленники планировали получить за совершение преступления вознаграждение в размере 25 тыс. руб. в популярном среди молодежи мессенджере.

«Поджигателей задержали сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю, при этом обещанных денежных средств они не получили. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали ТАСС в ведомстве.

Следователями проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Проведены проверки показаний на месте, допросы, назначен ряд экспертиз.