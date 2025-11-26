Трамп: число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось

Изначально мирный план США по Украине включал несколько версий. После того как Украина отказаласья от первоначальной редакции, документ доработали до 28 пунктов с учетом предложений обеих сторон. Теперь, как сообщил Дональд Трамп, количество пунктов сократили до 22. При этом Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом исходные 28 позиций, а европейские предложения не рассматриваются как альтернатива американской инициативе.