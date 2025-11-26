Ричмонд
Трамп: число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось

Президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении количества пунктов в американском мирном плане по Украине с 28 до 22 позиций. Соответствующее заявление он сделал в среду в ходе общения с журналистами, отвечая на вопросы о возможных уступках России.

«Они берут каждый из 28 пунктов и сокращают до 22 пунктов», — пояснил Трамп, передает РИА Новости. Он также уточнил, что первоначальное предложение США является «концепцией», а не окончательным планом урегулирования.

Ранее газета Washington Post сообщала о сокращении документа до 19 пунктов, однако Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом исходные 28 позиций. Европейские предложения при этом не рассматриваются в качестве альтернативы американской инициативе.

Изначально мирный план США по Украине включал несколько версий. После того как Украина отказаласья от первоначальной редакции, документ доработали до 28 пунктов с учетом предложений обеих сторон. Теперь, как сообщил Дональд Трамп, количество пунктов сократили до 22. При этом Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом исходные 28 позиций, а европейские предложения не рассматриваются как альтернатива американской инициативе.

