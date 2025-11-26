Экс-замглавы МО РФ передаст государству усадьбу, которую считают взяткой

26 ноября Пресненский суд Москвы начнёт рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с Ивановым и его окружением. Всего под изъятие заявлено активов более чем на 1 млрд рублей. Среди них — дом в деревне Раздоры стоимостью около 32 млн рублей, а также деньги, найденные при обысках: 213,7 млн рублей, 336,8 тыс. долларов, 186,8 тыс. евро и 100 дирхамов.