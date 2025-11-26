Экс-замглавы МО РФ передаст государству усадьбу, которую считают взяткой

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осуждённый на 13,5 года колонии за хищения при закупке паромов для Керченской переправы, согласился передать государству усадьбу Панкратово в Тверской области. Объект стоимостью свыше 800 млн рублей фигурирует в деле как предполагаемая взятка, сообщает «Коммерсантъ».
По словам адвоката Дениса Балуева, Иванов изначально не считал эту недвижимость своим имуществом, а её передача в казну, как утверждает защита, «наиболее соответствует характеру объекта».
Тем временем продолжается расследование по делу о взятках, где вместе с Ивановым проходят гендиректор «Олимпситистроя» Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение. Следствие считает, что именно в интересах экс-замминистра была построена усадьба.
Как установлено в материалах расследования, в 2021 году Иванов сообщил соучредителю «Олимпситистроя» Фомину, что для беспрепятственного финансирования госконтрактов требуется оплатить возведение усадьбы Панкратово на участке, приобретённом ООО «Волжский берег». Руководителем этой фирмы стал Бородин, которого следствие рассматривает как доверенное лицо Иванова.
ООО «Оборонспецстрой» Фомина получило 99% доли в «Волжском береге» и профинансировало строительство комплекса: двух жилых домов, бань, котельной, гаража, ангара, объектов охраны и двух вертолётных площадок. Общая стоимость работ превысила 810 млн рублей. Следствие называет эти затраты «законспирированной взяткой».
26 ноября Пресненский суд Москвы начнёт рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с Ивановым и его окружением. Всего под изъятие заявлено активов более чем на 1 млрд рублей. Среди них — дом в деревне Раздоры стоимостью около 32 млн рублей, а также деньги, найденные при обысках: 213,7 млн рублей, 336,8 тыс. долларов, 186,8 тыс. евро и 100 дирхамов.
В иске указаны и усадьба Панкратово, и исторический особняк в Чистом переулке стоимостью порядка 209 млн рублей. Защита настаивает, что особняк не связан с Ивановым, поскольку был приобретён компанией «Дворянское гнездо» в 2012 году, до его работы в Минобороны.
Кроме того, 25 ноября Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом по иску ПСБ на сумму 228 млн рублей.
