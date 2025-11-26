Четверо новосибирцев похитили 81 миллион рублей у инвесторов пирамиды МАО

По данным следствия, с 2020 по 2024 год двое мужчин и две женщины создали «свою» финансовую структуру — потребительский кооператив и несколько связанных с ним компаний. Под обещания высоких доходов, «майнинга» и торговли на биржах они привлекали деньги, машины и недвижимость новосибирцев.