Четверо новосибирцев похитили 81 миллион рублей у инвесторов пирамиды МАО

В Новосибирске завершено расследование дела об организованной группе, которая несколько лет выманивала у людей деньги под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По данным следствия, с 2020 по 2024 год двое мужчин и две женщины создали «свою» финансовую структуру — потребительский кооператив и несколько связанных с ним компаний. Под обещания высоких доходов, «майнинга» и торговли на биржах они привлекали деньги, машины и недвижимость новосибирцев.

Чтобы казаться надёжными, участники группы частично возвращали пайщикам их же взносы. Параллельно они проводили вебинары, делали рекламу в интернете и рассказывали о «вкладывающих миллионы успешных клиентах», которых на самом деле не существовало.

Всего следователи установили 75 потерпевших. Общий ущерб — не менее 81 млн рублей.

Противозаконную деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности УМВД по Новосибирску. Для обеспечения исков у фигурантов изъяли имущество почти на 49 млн рублей.

Дело направлено в суд.