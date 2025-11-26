Четверо новосибирцев похитили 81 миллион рублей у инвесторов пирамиды МАО

По данным следствия, с 2020 по 2024 год двое мужчин и две женщины создали «свою» финансовую структуру — потребительский кооператив и несколько связанных с ним компаний. Под обещания высоких доходов, «майнинга» и торговли на биржах они привлекали деньги, машины и недвижимость новосибирцев.
Чтобы казаться надёжными, участники группы частично возвращали пайщикам их же взносы. Параллельно они проводили вебинары, делали рекламу в интернете и рассказывали о «вкладывающих миллионы успешных клиентах», которых на самом деле не существовало.
Всего следователи установили 75 потерпевших. Общий ущерб — не менее 81 млн рублей.
Противозаконную деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности УМВД по Новосибирску. Для обеспечения исков у фигурантов изъяли имущество почти на 49 млн рублей.
Дело направлено в суд.