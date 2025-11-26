Во Владивостоке автомобиль перевернулся после столкновения на Народном проспекте

Во Владивостоке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек пострадал. Во вторник, 25 ноября, около 16:00 в Первореченском районе, на Народном проспекте возле дома № 9, столкнулись два автомобиля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".