Во Владивостоке автомобиль перевернулся после столкновения на Народном проспекте

Во Владивостоке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек пострадал. Во вторник, 25 ноября, около 16:00 в Первореченском районе, на Народном проспекте возле дома № 9, столкнулись два автомобиля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Тойота Дюна» перестраивался и не уступил дорогу движущемуся рядом автомобилю «Дайхатсу Соника». После удара «Дайхатсу» перевернулся и задел припаркованную поблизости «Тойоту Витц».
В результате аварии 26-летняя пассажирка «Дайхатсу Соника» получила травмы. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние алкогольного опьянения у водителя «Тойоты» не установлено.
По факту ДТП сотрудники ГАИ составили административные материалы. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное решение. Госавтоинспекция Владивостока призывает водителей всегда соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и воздерживаться от опасных маневров, особенно при перестроении.