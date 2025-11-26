СМИ: Обломки дрона ВСУ упали на жилой дом в Чебоксарах

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетели в жилой многоквартирный дом в Чебоксарах. Об этом в среду, 26 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам местных, повреждения получили квартиры на уровне 10−12 этажей — в них выбило окна. Также от осколков пострадали несколько автомобилей.
По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) на данный момент отражают атаку беспилотников украинской армии.
Жители утверждают, что было слышно около пяти взрывов на окраине Чебоксар, а также в небе над деревней Лапсары — она расположена примерно в 10 километрах от города, уточнили в публикации.
Кроме того, ВСУ пытаются ударить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по критической инфраструктуре Луганской Народной Республики.
В этот же день стало известно, что два жилых дома в Таганроге придется демонтировать из-за ущерба, нанесенного в ходе атаки ВСУ в ночь с 24 на 25 ноября.