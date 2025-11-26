Ричмонд
В Чувашии началась эвакуация населения после атаки украинских БПЛА

В Чувашии власти проводят эвакуацию жителей после атаки украинских БПЛА. Глава республики Олег Николаев сообщил, что благодаря оперативным действиям экстренных служб жертв удалось избежать.

Источник: Life.ru

«Сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. Благодаря профессиональным действиям экстренных служб жертв нет. В настоящее время работают все необходимые силы. В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее Life.ru писал, что обломки украинского БПЛА врезались в жилой дом в Чебоксарах. Ударная волна пробила стёкла на 10−12 этажах, а осколки повредили несколько машин.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

