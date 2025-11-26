NBC: министр армии США предупредил Украину о неизбежном поражении

Визит министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев связан с активизацией дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что после переговоров с украинскими властями Дрисколл планирует встретиться с представителями России. Администрация Трампа стремится усилить давление на Россию и Украину с целью прекращения огня и начала прямых переговоров между Киевом и Москвой.