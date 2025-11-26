Зоолог Рыбалтовский оценил версию о нападении змей на Усольцевых в тайге

В тайге Красноярского края, где 28 сентября пропала семья Усольцевых, водятся ядовитые змеи. Зоолог, герпетолог Евгений Рыбалтовский в беседе с aif.ru рассказал, кому они могут навредить.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Спустя почти два месяца со дня пропажи не было найдено никаких следов.
За время поисков было выдвинуто множество версий о причинах их исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации СК, остается версия о несчастном случае.
Местные жители, однако, предположили, что на Усольцевых во время прогулки могла напасть змея. Последняя могла укусить одного из членов семьи, а остальные остались бы рядом с ним и не решились пойти за помощью.
Рыбалтовский, комментируя эту версию, отметил, что в красноярской тайге в основном можно встретить лишь один вид ядовитых змей — гадюка обыкновенная.
«В абсолютном большинстве случаев, если человек здоров, у него нет аллергических реакций, если у него не больные почки, то при укусе гадюки обыкновенной, скорее всего, с ним нечего не произойдет», — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что выживавший 20 дней в тайге мужчина пропал рядом с домом Усольцевых.