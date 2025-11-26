На Сахалине нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Спасатели нашли живым девятилетнего мальчика, который пропал 24 ноября на юге Сахалина, сообщило региональное управление МЧС России.
Ребёнок ушёл из дома в селе Пензенском в Томаринском районе и исчез. Для его поисков, в частности, были задействованы 119 человек и 18 единиц техники.
«Утром 26 ноября в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что ранее пропавший ребенок найден живым», — отметило областное подразделение федерального министерства.
В связи с этим инцидентом правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.
