На Сахалине нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Поиски ребёнка велись в Томаринском районе Сахалина.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели нашли живым девятилетнего мальчика, который пропал 24 ноября на юге Сахалина, сообщило региональное управление МЧС России.

Ребёнок ушёл из дома в селе Пензенском в Томаринском районе и исчез. Для его поисков, в частности, были задействованы 119 человек и 18 единиц техники.

«Утром 26 ноября в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что ранее пропавший ребенок найден живым», — отметило областное подразделение федерального министерства.

В связи с этим инцидентом правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.

Напомним, 21 ноября в Первомайском районе Новосибирска двое детей провалились в воду, играя у реки Иня. Одному из мальчиков удалось выбраться на берег с помощью прохожих, второго унесло течением. 24 ноября стало известно, что тело ребёнка найдено.