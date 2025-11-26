Осужденный за коррупцию курганский экс-чиновник лишился земельного участка

Рознин был одним из фигурантов дела о недостроенных соцобъектах в Шадринском районе. Вместе с ним были осуждены экс-глава района Владимир Осокин и бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин. После отбывания наказания чиновниками прокуратура предъявила к ним гражданский иск о возмещении ущерба государству более чем на 16 миллионов рублей. Теперь приставы работают над изъятием имущества экс-чиновников.