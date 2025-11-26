Трагический квартирный пожар расследуют в Приморье

Всего в Приморье за минувшие сутки было зарегистрировано 29 пожаров. На 14 из них реагировали сотрудники МЧС РФ. Кроме трагического пожара в квартире на улице Фрунзе в Артёме, они ликвидировали возгорание электропроводки и мусора, пожары на балконе квартиры и в кафе во Владивостоке, потушили горящий гараж и полыхающий сухостой в Уссурийске, ещё один пал сухой травы одолели в Находке. На острове Попова под Владивостоком потушили горящее крыльцо и веранду частного дома, в селе Кневичи под Артёмом — воспламенившийся мотор рейсового автобуса, в квартире на Находкинском проспекте в Находке — загоревшиеся личные вещи. Спасать людей на водных объектах сотрудникам МЧС не пришлось, но один раз понадобилась их помощь при ликвидации последствий ДТП.