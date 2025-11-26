Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагический квартирный пожар расследуют в Приморье

Вчера днём в Артёме произошёл пожар на улице Фрунзе, который унёс жизнь мужчины 1975 года рождения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Пожарные прибыли на место быстро, приступив к тушению спустя четыре минуты после вызова. Горела квартира на четвёртом этаже, из окна вырывалось пламя с густым дымом, был задымлён и подъезд. Потребовалась спасательная операция: при помощи специальных устройств пожарные вывели из отрезанных дымом квартир двух человек. А из горящей квартиры вынесли мужчину в бессознательном состоянии.

Пострадавшего приняла бригада скорой медицинской помощи, но в процессе реанимационных мероприятий пациент умер.

Квартира оказалась повреждена огнём на площади 10 квадратных метров. Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.

В социальных сетях тем временем распространяют информацию, что вчерашний пожар случился в квартире медсестры Артёмовской городской больницы, погибший мужчина — её супруг, а овдовевшая женщина находится в реанимации, так как у неё на фоне стресса и горя обострились проблемы со здоровьем. Неравнодушные горожане объявили сбор средств для помощи женщине, так как сильно пострадало и частично уничтожено имущество семьи.

Всего в Приморье за минувшие сутки было зарегистрировано 29 пожаров. На 14 из них реагировали сотрудники МЧС РФ. Кроме трагического пожара в квартире на улице Фрунзе в Артёме, они ликвидировали возгорание электропроводки и мусора, пожары на балконе квартиры и в кафе во Владивостоке, потушили горящий гараж и полыхающий сухостой в Уссурийске, ещё один пал сухой травы одолели в Находке. На острове Попова под Владивостоком потушили горящее крыльцо и веранду частного дома, в селе Кневичи под Артёмом — воспламенившийся мотор рейсового автобуса, в квартире на Находкинском проспекте в Находке — загоревшиеся личные вещи. Спасать людей на водных объектах сотрудникам МЧС не пришлось, но один раз понадобилась их помощь при ликвидации последствий ДТП.