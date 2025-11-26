Не уступил дорогу: полиция Владивостока озвучила подробности ДТП с «перевёртышем»

Напомним, врио начальника управления ГАИ Приморья Юрий Колесников сообщил на круглом столе, посвящённом профилактике управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, что одна из ключевых причин аварий в Приморье — превышение скорости. Водители находят способы обманывать камеры фотофиксации, что приводит к рискованной манере езды. На высокой скорости автомобилистам сложнее справляться с управлением на поворотах, что грозит заносом или выездом на встречную полосу.