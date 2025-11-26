Не уступил дорогу: полиция Владивостока озвучила подробности ДТП с «перевёртышем»

ГАИ Владивостока рассказала детали ДТП, которое произошло днём 25 ноября в районе Народного проспекта, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Toyota Dyna, двигаясь со стороны улицы Шилкинская в направлении Толстого, при перестроении не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем Daihatsu Sonica. После удара автомашина Daihatsu Sonica опрокинулась и задела припаркованную Toyota Vitz», — говорится в сообщении.
В салоне перевернувшегося автомобиля находилась 26-летняя пассажирка. Девушка получила травмы, её госпитализировали. Стаж управления транспортными средствами водителя Toyota Duna составляет 4 года, в 2025 году он не привлекался к административной ответственности. Состояние алкогольного опьянения не установлено.
По факту ДТП возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью). Также на водителя оформили протоколы по трём другим нарушениям: ч. 3 ст. 12.14 КоАП — неуступление при перестроении; ч. 1 ст. 12.37 КоАП — нарушение требований ОСАГО; ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП — эксплуатация авто с запрещёнными неисправностями.
Сейчас назначены необходимые экспертизы. Окончательное решение по делу будет принято после их завершения.
Напомним, врио начальника управления ГАИ Приморья Юрий Колесников сообщил на круглом столе, посвящённом профилактике управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, что одна из ключевых причин аварий в Приморье — превышение скорости. Водители находят способы обманывать камеры фотофиксации, что приводит к рискованной манере езды. На высокой скорости автомобилистам сложнее справляться с управлением на поворотах, что грозит заносом или выездом на встречную полосу.