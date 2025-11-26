В Омской области ввели карантин после нападения бешеной лисы на человека

Как стало известно «СуперОмску», в городе Калачинске Калачинского района вводится карантин по бешенству из-за обнаружения заболевшего животного. Согласно документу, эпизоотический очаг расположен на улице Черепова. Как сообщалось ранее, недавно там произошло нападение лисы на девушку. По неофициальной информации, хищница, зараженная бешенством, покусала жительницу Калачинска за руки и ноги, а отогнать животное смог лишь житель дома, возле которого все произошло. Ему пришлось забить лисицу насмерть.
Карантин по бешенству в эпизоотическом очаге и в радиусе 500 метров от него вводится на два месяца — до 25 января 2026 года. До этой даты на территории будет действовать ряд запретов, чтобы не допустить распространение инфекции.
Добавим, осенью 2025 года бешенство в Омской области выявляли неоднократно. Только в Омском районе насчитывается 7 случаев, также вирус выявляли в Тюкалинском, Черлакском и Нижнеомском районах.