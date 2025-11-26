В Омской области ввели карантин после нападения бешеной лисы на человека

Как стало известно «СуперОмску», в городе Калачинске Калачинского района вводится карантин по бешенству из-за обнаружения заболевшего животного. Согласно документу, эпизоотический очаг расположен на улице Черепова. Как сообщалось ранее, недавно там произошло нападение лисы на девушку. По неофициальной информации, хищница, зараженная бешенством, покусала жительницу Калачинска за руки и ноги, а отогнать животное смог лишь житель дома, возле которого все произошло. Ему пришлось забить лисицу насмерть.