Стало известно о ещё одном пропавшем Усольцеве

В городе Полевской Свердловской области без вести пропал 30-летний Роман Усольцев. Ищет мужчину его родная сестра Анастасия. Ранее в пабликах местных соцсетей она разместила посты с просьбой откликнуться тех, кто может предоставить информацию о том, где может находиться брат.
«Здравствуйте, ищу брата Усольцева Романа. Не выходит на связь с 27 октября. Заявление в полицию уже написано. Роман работал в городе Полевском. Может, кто-то знает его, где-то видел, напишите, пожалуйста, мы с вами свяжемся», — говорилось в объявлении женщины.
Как рассказала aif.ru Анастасия, Роман имеет диагноз «умственная отсталость, ментальное психологическое расстройство и косоглазие».
«Рома работал с отцом в Екатеринбурге, а после его смерти в 2024 году остался работать и жить в городе Полевском у работодателя, у которого до этого работал. В связи с диагнозом на работу ему устроиться было трудно, поэтому перебивался шабашками. В конце октября на меня вышел работодатель и сказал, что Рома пропал, и что он подал заявление в полицию», — отметила Анастасия.
Женщина переживает, что братом, учитывая его психическое состояние, могли воспользоваться злоумышленники в каких-то аферах, и с этой целью похитили его.
«Рома абсолютно несамостоятельный человек, и вся родня об этом знает. Он даже в поликлинику самостоятельно обратиться не может. Просто не умеет. Нет такого навыка», — сказала Анастасия.
Чтобы разобраться в произошедшем женщина ездила в Екатеринбург, где написала заявление в полицию и другие органы, которые, как она надеется, помогут найти брата.
Жительница города Полевской Александра рассказала aif.ru, что ранее часто видела Романа Усольцева. Но до того, как мужчина пропал, не знала, как его зовут.
«С пропавшим не была знакома и не знала, как зовут молодого человека. Просто увидела фотографию в соцсетях с объявлением, что его ищет сестра… У нас между домами, около леса расположено здание под магазин, и там рядом есть небольшое строение типа вагончика. Вот там этот парень года два жил. Я его часто днем видела, поэтому и узнала на снимке», — поделилась Александра.
Собеседница издания также рассказала о слухах, что Усольцева похитили цыгане. «Но насколько это правда, я не знаю», — подытожила жительница Полевского.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что на Урале была пресечена деятельность этнической организованной группы, похищавшей выплаты участников СВО.
По предварительным данным, злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и их отправке в зону спецоперации с целью впоследствии похитить у них единовременные выплаты, в том числе положенные родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего.