Стало известно о ещё одном пропавшем Усольцеве

«Рома работал с отцом в Екатеринбурге, а после его смерти в 2024 году остался работать и жить в городе Полевском у работодателя, у которого до этого работал. В связи с диагнозом на работу ему устроиться было трудно, поэтому перебивался шабашками. В конце октября на меня вышел работодатель и сказал, что Рома пропал, и что он подал заявление в полицию», — отметила Анастасия.