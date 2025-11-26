Ричмонд
Рыбака спасли с оторвавшейся льдины в Казачинско-Ленском районе

Рыбака спасли с оторвавшейся льдины в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

В Казачинско-Ленском районе полицейские спасли мужчину, которого на оторвавшейся льдине унесло на середину реки Киренга. Инцидент произошел в районе впадения в неё реки Балдахинья.

Накануне в отдел полиции поселка Магистральный поступил экстренный вызов. Рыбак сообщил, что оказался в ледяной ловушке в 15-ти километрах от поселка и не может самостоятельно выбраться, после чего связь с ним прервалась.

Немедленно к месту происхождения выдвинулись заместитель начальника отдела подполковник полиции Руслан Лагунов и оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Владимир Антипин. Полицейские взяли с собой надувную лодку.

Имея лишь приблизительные координаты, сотрудники прошли около полутора километров вдоль заснеженного берега с лодкой на руках. Мужчина был обнаружен на оторвавшейся льдине. При попытке самостоятельно добраться до берега он провалился под лед и полностью промок.

Полицейские вызволили пострадавшего на берег и в условиях начавшейся метели доставили его на автомобиле домой в поселок Окунайский. Жизни и здоровью спасенного сейчас ничего не угрожает.

На следующий день мужчина лично поблагодарил своих спасателей. Он объяснил, что увлекшись рыбалкой, не заметил как из-за потепления лед под ним подмыло водой, а затем льдину оторвало и понесло течением.

— Спасибо сотрудникам, что быстро откликнулись и на резиновой лодке меня спасли, — добавил рыбак.