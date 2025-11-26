Пентагон заявил о задержках помощи Украине

«По пяти контрактам на поставку боеприпасов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок», — указывается в документе, информацию передает РИА Новости. Военные чиновники признали, что изначальные сроки могли быть нереалистичными.