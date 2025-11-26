Ричмонд
В Чувашии объявили эвакуацию населения после налета беспилотников

Сегодня утром под удар БПЛА попала Чувашская Республика. Губернатор Олег Николаев объявил об эвакуации населения, чтобы обеспечить безопасность граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Сколько людей, откуда и куда они будут эвакуированы, Николаев не уточнил.

Источник: РИА "Новости"

Николаев добавил, что во время налета никто не пострадал. Официальной информации о последствиях налета в Чувашии не поступало.

Ночью в аэропорту Чебоксар — столице Чувашии — вводили ограничения, он не принимал и не выпускал самолеты двух часов, сообщали в Росавиации. Вместе с ним ограничения ночью вводили в аэропортах в Калуги, Тамбова и Геленджика.

