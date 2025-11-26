В Чувашии объявили эвакуацию населения после налета беспилотников

Николаев добавил, что во время налета никто не пострадал. Официальной информации о последствиях налета в Чувашии не поступало.
Ночью в аэропорту Чебоксар — столице Чувашии — вводили ограничения, он не принимал и не выпускал самолеты двух часов, сообщали в Росавиации. Вместе с ним ограничения ночью вводили в аэропортах в Калуги, Тамбова и Геленджика.
