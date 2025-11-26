Ричмонд
День траура объявили 26 ноября в Ростовской области: удар ВСУ унес жизни трех человек

Власти объявили траур в районе Ростовской области после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области сегодня объявлен траур. Причиной стала ночная атака со стороны Вооруженных сил Украины, унесшая жизни трех человек. Официальное распоряжение опубликовал глава муниципалитета Василий Даниленко.

В своем Telegram-канале он сообщил, что этот день будет посвящен памяти погибших. В знак скорби на всех учреждениях приспущены государственные флаги, а запланированные развлекательные мероприятия отменены.

«В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», — написал чиновник.

Напомним, удар по гражданской инфраструктуре был нанесен беспилотниками в ночь на 25 ноября. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Таганроге и Неклиновском районе. Различные ранения получили десять. Слюсарь уточнил, что двум пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия. Еще восемь человек были доставлены в больницы.

Он уточнил, что после вражеской атаки полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме, добавил Слюсарь. Повреждения получили также частное жилое строение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7.

Следственный комитет России в ответ на произошедшее возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что атаке подверглись именно гражданские объекты.

На месте работали следователи, которые осмотрели поврежденные здания и сооружения. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, в том числе изучаются обломки сбитых беспилотников. Опрашиваются пострадавшие и свидетели инцидента.

ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.

