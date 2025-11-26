В Алматы загорелись сразу несколько бизнес-строений

В эти минуты огнеборцы МЧС тушат возгорание, передает пресс-служба МЧС страны. Как стало известно минутами позже, загорание СТО, бани и магазина произошло на территории частного жилого дома.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
«На месте спасатели работают по повышенному рангу», — говорится в сообщении.
Также на месте пожара организована бесперебойная подача воды. Силами МЧС пожар локализован.
«Площадь пожара устанавливается. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — дополнили информацию в МЧС.
Накануне в Алматы спасателям Министерства по чрезвычайным ситуациям пришлось задействовать вертолет из-за чрезвычайного происшествия в горах.