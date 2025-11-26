Ричмонд
В Алматы загорелись сразу несколько бизнес-строений

Утром 26 ноября в городе Алматы по пр. Сейфуллина загорелись несколько бизнес-строений, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В эти минуты огнеборцы МЧС тушат возгорание, передает пресс-служба МЧС страны. Как стало известно минутами позже, загорание СТО, бани и магазина произошло на территории частного жилого дома.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

«На месте спасатели работают по повышенному рангу», — говорится в сообщении.

Также на месте пожара организована бесперебойная подача воды. Силами МЧС пожар локализован.

«Площадь пожара устанавливается. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — дополнили информацию в МЧС.

Накануне в Алматы спасателям Министерства по чрезвычайным ситуациям пришлось задействовать вертолет из-за чрезвычайного происшествия в горах.