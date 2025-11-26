Выяснилось, что российский школьник открыл стрельбу прямо в классе гимназии

Уточняется, что восьмиклассник пронёс в здание газовый пистолет: рамка на входе не среагировала, поскольку оружие было пластиковым. Подросток без препятствий попал на занятия и во время урока произвёл выстрел. У детей начались резкие болевые реакции — у нескольких пострадали дыхательные пути, у всех выступили слёзы.