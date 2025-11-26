Выяснилось, что российский школьник открыл стрельбу прямо в классе гимназии

Во время урока в одной из городских школ Владивостока подросток вытащил газовый пистолет и выстрелил.
Пострадали семь учеников, проводится проверка. По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл в первой гимназии Владивостока, передает телеграм-канал Amur Mash.
Уточняется, что восьмиклассник пронёс в здание газовый пистолет: рамка на входе не среагировала, поскольку оружие было пластиковым. Подросток без препятствий попал на занятия и во время урока произвёл выстрел. У детей начались резкие болевые реакции — у нескольких пострадали дыхательные пути, у всех выступили слёзы.
Судя по опубликованным снимкам, с частью школьников уже поработали сотрудники полиции. В ведомстве подтвердили проведение проверки, однако дополнительные сведения пока не раскрывают.
