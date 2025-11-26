Боец ВС РФ спасал раненых, убегая от десятка дронов

«Мы с товарищем пошли по задаче к раненым бойцам оказать помощь. Пока шли, на нас напали 12 FPV-дронов — мы бегали очень долго по лесопосадке от них, но нашли укрытие», — сообщил военнослужащий. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что медицинские подразделения постоянно находятся под прицелом противника.