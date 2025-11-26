ВС РФ отразили атаку 12 FPV-дронов под Затишьем.
Группа эвакуации ВС РФ успешно отразила атаку 12 FPV-дронов во время освобождения населенного пункта Затишье в Запорожской области. Об этом сообщил санитарный инструктор с позывным Фрол.
«Мы с товарищем пошли по задаче к раненым бойцам оказать помощь. Пока шли, на нас напали 12 FPV-дронов — мы бегали очень долго по лесопосадке от них, но нашли укрытие», — сообщил военнослужащий. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что медицинские подразделения постоянно находятся под прицелом противника.
24 ноября подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области, что позволило российским военным вплотную подойти к Гуляйполю, говорится в сообщении 360.ru В ходе боев за населенный пункт были поражены подразделения двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков противника.