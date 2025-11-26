Строителя, упавшего с пятиметровой высоты, арестовали за мат в столичном метро

Сотрудники полиции арестовали в московском метро строителя, который направлялся в травмпункт после падения с пятиметровой высоты. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел на станции «Теплый стан», там уроженца Тывы по имени Маадыр задержали из-за того, что он нецензурно выражался.
На судебном заседании мужчина утверждал, что пассажиры начали оскорблять его первыми — они подумали, что он пьян. Строитель, в свою очередь, ответил недоброжелателям матом.
Черемушкинский суд Москвы учел все обстоятельства, после чего назначил Маадыру десять суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве, уточнили в публикации.
Ранее Бутырский районный суд столицы также назначил арест на 10 суток правонарушителю Глебу Копылову за татуировку с изображением «Черного солнца»* на его локте.
*Признано экстремистской символикой в России.