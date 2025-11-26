Ранним утром 26 ноября Республика Чувашия подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. О происшествии жителей проинформировал глава региона Олег Николаев через Telegram-канал.
В экстренном обращении он сообщил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативных служб, человеческих жертв удалось избежать. В настоящее время на месте работают все необходимые силы. Для обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения.
«В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — указал он.
Николаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации. Особый акцент он сделал на строгом соблюдении мер безопасности. Глава республики категорически запретил распространять любые фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены беспилотники, их обломки или работа систем противовоздушной обороны. По его словам, сознательность граждан поможет сохранить безопасность и не будет мешать работе специальных служб.
Российские силы противовоздушной обороны постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией страны. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киев старается своими атаками по гражданскому населению показать, что возможно вести переговоры с «позиции силы», однако на деле демонстрируют свою абсолютную ничтожность. Дипломат также предупредила, что тех, кто продолжает бить по мирному населению, впоследствии ждет наказание.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что наиболее смертоносное оружие боевикам ВСУ поставляют Британия, Канада, Германия, Италия, Румыния, Эстония и ряд других стран. Он подчеркнул, что все факты поставок оружия киевскому режиму зафиксированы документально и подтверждены СК РФ совместно с Минобороны.