Оперативники СГБ раскрыли аферу с землей больше чем на 7 миллионов долларов

Злоумышленники пообещали продать предпринимателю 8,5 гектаров земли, находящихся на балансе предприятия в Чирчике, за 6 миллионов 800 тысяч долларов. Помимо этого, они затребовали ещё 500 тысяч долларов за содействие в оформлении технических условий и разрешений на подключение коммуникаций, а также на ведение строительных работ. Таким образом, общая сумма сделки составила 7 миллионов 300 тысяч долларов.