Оперативники СГБ раскрыли аферу с землей больше чем на 7 миллионов долларов

По данным следствия, главный специалист управления по инвестициям, промышленности и торговле хокимията Ташкентской области, помощник частного нотариуса в Ташкенте, риэлтор и ещё один мужчина вступили в сговор и завоевали доверие гражданина, желавшего заняться предпринимательством.
Злоумышленники пообещали продать предпринимателю 8,5 гектаров земли, находящихся на балансе предприятия в Чирчике, за 6 миллионов 800 тысяч долларов. Помимо этого, они затребовали ещё 500 тысяч долларов за содействие в оформлении технических условий и разрешений на подключение коммуникаций, а также на ведение строительных работ. Таким образом, общая сумма сделки составила 7 миллионов 300 тысяч долларов.
В результате тщательно спланированной спецоперации, все участники схемы были задержаны с поличным при получении 160 тысяч долларов из оговорённой суммы.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 168, часть 4, пункт «а» (мошенничество) и статье 211, часть 3, пункт «а» (дача взятки) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.