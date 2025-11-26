Тигр-людоед набросился на пожилую пастушку и оторвал ей голову

В сельской местности на юге Индии хищник напал на пожилую женщину, пасшую коз. Инцидент оказался настолько жестоким, что сотрудники лесного ведомства не сразу смогли подойти к месту трагедии.
По данным местной прессы, 65-летняя женщина по фамилии Нагияммал находилась у реки, когда из зарослей вышел тигр. Хищник атаковал пастушку, смертельно травмировал её и начал разрывать тело.
Прибывшие на место сотрудники Департамента лесного хозяйства оказались вынуждены держаться на расстоянии: зверь издавал громкие и угрожающие звуки, не позволяя приблизиться. Останки удалось забрать лишь спустя час, когда тигр ушёл вглубь леса.
Специалисты уже начали поиски хищника. На месте обнаружили фрагмент шерсти, который поможет определить его пол. В лесном массиве установлено двадцать камер для отслеживания перемещений тигра-людоеда.
