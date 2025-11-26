Во Владивостоке школьник открыл стрельбу из газового пистолета, пострадали семь детей

Ранее Life.ru сообщил о задержании несовершеннолетнего в Калининградской области. Он пытался устроить теракт на территории православного храма в поддержку киевского режима. На допросе подросток рассказал, что связался с кураторами из Украины через мессенджер. Эти люди работали на СБУ и состояли в террористической организации. По их инструкциям он изготовил зажигательные взрывные устройства.