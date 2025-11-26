Красноярца отправили на принудительные работы за слова про цыган (видео)

Напомним, что ранее еще одного жителя Красноярска также осудили за призыв к вражде и насилию. По данным прокуратуры, у фигуранта еще в школьные годы сформировалась стойкая неприязнь к одной из национальностей. Корни этой ненависти уходили в его прошлое — причиной стали затяжные конфликты с одним из школьных учителей, представляющих непонравившуюся молодому человеку культуру. Спустя годы эта неприязнь выплеснулась в цифровое пространство.