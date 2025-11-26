Красноярца отправили на принудительные работы за слова про цыган (видео)

В Красноярске вынесли приговор мужчине, который в интернете призывал к насилию над цыганами.
В объединенной пресс-службе судов региона рассказали, что в сентябре 2024 года ранее судимый за грабеж красноярец увидел в одном из пабликов во «ВКонтакте» пост про задержание банды цыган и оставил под записью свой комментарий. В своих высказываниях мужчина призывал общественность к враждебным и насильственным действиям по отношению к представителям данной этнической группы.
На жителя краевой столицы завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд признал красноярца виновным и назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования на 1 год.
Напомним, что ранее еще одного жителя Красноярска также осудили за призыв к вражде и насилию. По данным прокуратуры, у фигуранта еще в школьные годы сформировалась стойкая неприязнь к одной из национальностей. Корни этой ненависти уходили в его прошлое — причиной стали затяжные конфликты с одним из школьных учителей, представляющих непонравившуюся молодому человеку культуру. Спустя годы эта неприязнь выплеснулась в цифровое пространство.