После гибели двоих детей на пожаре в Иркутской области завели дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после пожара в Братском районе, в котором погибли двое детей. Пожар произошёл в деревне Тарма в частном доме по улице Дружбы в ночь с 25 на 26 ноября.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, на месте происшествия работала добровольная пожарная команда и сотрудники пожарно-спасательной части. Открытое горение на площади 20 квадратных метров ликвидировали около часа. На веранде обнаружили двоих погибших детей в возрасте 4 и 7 лет. Также в доме находился годовалый ребёнок, которого удалось спасти — у него диагностировали отравление угарным газом. Известно, что дети находились одни дома без присмотра взрослых.
В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на устранение всех обстоятельств произошедшего. Причина пожара устанавливается. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.