Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После гибели двоих детей на пожаре в Иркутской области завели дело

Пожар произошёл в деревне Тарма в частном доме по улице Дружбы в ночь с 25 на 26 ноября.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после пожара в Братском районе, в котором погибли двое детей. Пожар произошёл в деревне Тарма в частном доме по улице Дружбы в ночь с 25 на 26 ноября.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, на месте происшествия работала добровольная пожарная команда и сотрудники пожарно-спасательной части. Открытое горение на площади 20 квадратных метров ликвидировали около часа. На веранде обнаружили двоих погибших детей в возрасте 4 и 7 лет. Также в доме находился годовалый ребёнок, которого удалось спасти — у него диагностировали отравление угарным газом. Известно, что дети находились одни дома без присмотра взрослых.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на устранение всех обстоятельств произошедшего. Причина пожара устанавливается. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.