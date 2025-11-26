После гибели двоих детей на пожаре в Иркутской области завели дело

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, на месте происшествия работала добровольная пожарная команда и сотрудники пожарно-спасательной части. Открытое горение на площади 20 квадратных метров ликвидировали около часа. На веранде обнаружили двоих погибших детей в возрасте 4 и 7 лет. Также в доме находился годовалый ребёнок, которого удалось спасти — у него диагностировали отравление угарным газом. Известно, что дети находились одни дома без присмотра взрослых.