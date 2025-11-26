Армейский гинеколог тайно снял на камеру 1500 обнаженных пациенток

В Соединённых Штатах в отношении военного гинеколога Блейна Макгроу выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и тайной видеосъёмке обнажённых пациенток во время осмотров в госпиталях армии. Историю обнародовали после подачи коллективных исков от женщин, проходивших лечение у врача на Гавайях и в Техасе.
По материалам жалоб, Макгроу долгие годы принимал пациенток в армейских медицинских учреждениях, в том числе супруг военнослужащих. Женщины утверждают, что во время плановых осмотров доктор требовал полностью обнажать грудь, прикасался к интимным зонам без медицинских показаний и параллельно снимал происходящее на камеру, передает People.
Как следует из иска, в одном из эпизодов пациентка заметила, что во время осмотра Макгроу сделал вид, что говорит по телефону, включил камеру и убрал аппарат в нагрудный карман халата таким образом, чтобы объектив был направлен на неё, пока она находилась в гинекологическом кресле.
Адвокаты пострадавших указывают, что жалобы на поведение врача поступали задолго до нынешнего скандала, однако он продолжал принимать пациентов в статусе армейского врача. В судебных документах подчёркивается, что военное руководство фактически оставляло Макгроу на службе, несмотря на тревожные сигналы, тем самым прикрывая «злоумышленника в военной форме».
Согласно официальным данным, с 2019 по 2023 год Блейн Макгроу работал в армейском медицинском центре «Триплер» на Гавайях. Затем его перевели на службу на военную базу Форт-Худ в штате Техас. В октябре 2025 года врача отстранили от должности.
По оценкам представителей истцов, реальное количество женщин, которые могли пострадать от действий гинеколога, может достигать примерно 1500 человек.
