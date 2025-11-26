Яд в лесной чаще: последние новости о поисках семьи Усольцевых

Спустя почти два месяца после исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края их поиски продолжаются, несмотря на ухудшение погоды.
На фоне официальной версии о несчастном случае и предположений о встрече с дикими зверями, местные жители выдвинули новую версию — нападение змей. Эксперт-зоолог оценил, насколько это возможно, в то время как спасатели сообщают о резком похолодании и снегопадах в районе поисков.
К зоне поисков идут 30-градусные морозы.
Поисковая операция, которая длится уже почти два месяца, столкнулась с серьезным препятствием — резким ухудшением погодных условий. Место, где пропали люди, превращается в снежную ловушку.
По данным Профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель», ожидаются резкие изменения погоды.
«По данным синоптиков, 25 ноября в центральных и южных районах края ожидаются резкие изменения погоды: понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, снег, сильный ветер, порывы до 20 метров в секунду, гололёдные явления», — заявили представители ведомства.
При этом на севере центральных районов края, где ведутся поиски, ожидается по-настоящему морозная погода.
Температура воздуха местами может опускаться до −30…33 градусов. Работать в таких условиях крайне сложно, что значительно усложняет задачу спасателей и волонтеров.
Зоолог оценил версию о нападении змей.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Спустя почти два месяца их следы так и не были найдены, что породило множество догадок.
За время поисков было выдвинуто множество версий о причинах их исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации СК, остается версия о несчастном случае.
Однако местные жители предположили, что причиной трагедии могло стать нападение змеи. По их мнению, змея могла укусить одного из членов семьи, а остальные, не решившись уйти за помощью, остались бы рядом, что привело к их совместному исчезновению.
Зоолог, герпетолог Евгений Рыбалтовский в беседе с aif.ru оценил эту версию, сообщив, что ядовитые змеи в тайге Красноярского края действительно водятся, но их вид не представляет смертельной опасности для большинства здоровых людей.
«В красноярской тайге нет особо опасных змей. Кроме обыкновенной гадюки, вы там ничего не встретите», — подчеркнул эксперт.
Рыбалтовский отметил, что гадюка обыкновенная активна в красноярской тайге по вечерам, а днем обычно скрывается.
Змея может выползать к людям до конца сентября — пока ищет место для зимовки и пищу. А с октября — обычно при температуре ниже +10…+15 градусов — впадает в спячку.
Учитывая дату пропажи (28 сентября 2025 года), версия о змее теоретически могла бы иметь место.
При этом, комментируя последствия укуса, эксперт дал достаточно оптимистичный прогноз для здорового человека:
«В абсолютном большинстве случаев, если человек здоров, у него нет аллергических реакций, если у него не больные почки, то при укусе гадюки обыкновенной, скорее всего, с ним нечего не произойдет», — отметил зоолог.
Тем не менее, этот фактор не исключает полностью версию местных жителей.
Поиски ведутся в пещерах.
Территория поисков крайне сложна. Сын Ирины Усольцевой, Данил Баталов, прокомментировал ситуацию, выразив надежду на возобновление поисков. Однако, как опытный спелеолог, он указал на значительную сложность обнаружения людей в пещерах, которые изобилуют в данной местности.
По его словам, для обнаружения в пещерах необходимо знание местности и умение чувствовать потоки воздуха, исходящие из них, что в экстренной ситуации, без специальной подготовки, маловероятно.
Сын пропавшей объяснил свою позицию.
Данил Баталов также ответил на критику в свой адрес. Он объяснил, что не может позволить себе замкнуться в депрессии из-за личных жизненных трудностей, которые наложились на трагедию.
Он упомянул проблемы на работе и необходимость ухаживать за бабушкой, подчеркнув, что именно поддержка друзей помогла ему сохранить самообладание и не потерять присутствия духа в этой тяжелой ситуации.
Сыну приходится трудно, но он сохраняет мужество и продолжает ждать новостей.