Яд в лесной чаще: последние новости о поисках семьи Усольцевых

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Спустя почти два месяца их следы так и не были найдены, что породило множество догадок.