В Прикамье возбудили уголовное дело из-за затяжного нерасселения аварийного дома

Местные власти долгие годы отказывались расселять непригодны для жизни дом.

Источник: Комсомольская правда

Следователи в Соликамске возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц. Поводом для возбуждения стало обращение одной из местных жительниц, сообщает ведомство.

Женщина рассказала, что власти города годами затягивают расселение аварийного дома на улице Спортивной. Здание 1965 года постройки еще в 2019 году признали аварийным из-за сильного износа. По словам жильцов, в доме протекает крыша и трубы, проседают потолки, и он фактически непригоден для проживания.

Следствие установило, что, несмотря на статус аварийного и подлежащего сносу, дом до сих пор не расселен и не демонтирован. Это создает угрозу жизни и здоровью людей, продолжающих там жить.

Сейчас следователи проводят необходимые проверки и собирают доказательства. Ход расследования контролируется руководством регионального Следственного комитета.