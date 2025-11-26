В Прикамье возбудили уголовное дело из-за затяжного нерасселения аварийного дома

Женщина рассказала, что власти города годами затягивают расселение аварийного дома на улице Спортивной. Здание 1965 года постройки еще в 2019 году признали аварийным из-за сильного износа. По словам жильцов, в доме протекает крыша и трубы, проседают потолки, и он фактически непригоден для проживания.