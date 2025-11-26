Стрельбу из газового пистолета устроил школьник в гимназии во Владивостоке

Школьник открыл стрельбу из газового пистолета во время урока во Владивостоке. Об этом сообщает Shot. По предварительным данным, пострадали минимум семь детей.
Отмечается, что восьмиклассник утром принес газовый пистолет в гимназию № 1 на улице Уборевича и спокойно прошел через вход. На занятии он сделал несколько выстрелов. У его одноклассников сразу потекли слезы из глаз и появилось жжение в дыхательных путях.
Учебу прервали, детей отправили по домам. В школу приехала полиция, ситуацией занимаются сотрудники ПДН. Проверка продолжается, передает Telegram-канал.
Ранее один человек погиб и еще семеро пострадали во время стрельбы на студенческой встрече в Университете Линкольна, который находится в американском штате Пенсильвания.
Другой инцидент произошел 17 апреля, когда в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.