Стрельбу из газового пистолета устроил школьник в гимназии во Владивостоке

Отмечается, что восьмиклассник утром принес газовый пистолет в гимназию № 1 на улице Уборевича и спокойно прошел через вход. На занятии он сделал несколько выстрелов. У его одноклассников сразу потекли слезы из глаз и появилось жжение в дыхательных путях.