Минобороны: Российские системы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника. Об этом в среду, 26 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 13 аппаратов сбили над территорией Белгородской области, десять — над территорией Воронежской области, пять — над акваторией Черного моря.
Также четыре беспилотника уничтожили над территорией Липецкой области. Еще один аппарат сбили над территорией Брянской области, передает Telegram-канал МО РФ.
Кроме того, ВСУ пытались ударить беспилотными летательными аппаратами по критической инфраструктуре Луганской Народной Республики.
Ранее стало известно, что два жилых дома в Таганроге придется демонтировать из-за ущерба, нанесенного в ходе атаки ВСУ в ночь с 24 на 25 ноября.