Суд оштрафовал Михаила Боярского за не оплаченный вовремя другой штраф

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал народного артиста РСФСР Михаила Боярского за несвоевременную оплату другого штрафа. Об этом в среду, 26 ноября, сообщили в материалах суда.
В документах указано, что артист получил административное наказание, а решение уже вступило в законную силу. Жалобу Боярский не подавал. При этом в материалах не раскрываются ни сумма взыскания, ни причина первоначального штрафа.
Ему вменили административное нарушение по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, где речь идет о неуплате административного штрафа в установленный срок.
По этой статье могут назначить штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов, передает РИА Новости.
