Суд оштрафовал Михаила Боярского за не оплаченный вовремя другой штраф

Суд арестовал московскую квартиру рэпера Давида Нуриева (Птаха) за неоплаченные коммунальные услуги. За восемь лет музыкант накопил долги на 372 тысячи рублей. Теперь он не сможет продать это жилье или сдать его в аренду. Когда суд может арестовать квартиру или дом, можно ли отменить это решение и как случайно не арендовать такое жилье, разбиралась «Вечерняя Москва».