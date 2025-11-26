Боец Фрол рассказал, как спасал раненых, убегая от 12 дронов: карта СВО на Украине 26 ноября

Он также отметил, что условия содержания ухудшались: если в начале были вода и сигареты, то во второй месяц ситуация стала сложнее, и были периоды, когда солдаты не ели вообще. Король подчеркнул, что российские войска уже были в городе, а украинские военные об этом не знали. «Когда мы были на позициях, русские уже были в городе, а мы еще сидели и даже не знали, что находимся в полном окружении», — отметил он.