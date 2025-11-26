Из-за пожара в Приангарье погибло двое детей

ИРКУТСК, 26 ноя — РИА Новости. Двое детей погибли во время пожара в деревне Тарма Иркутской области, еще один ребенок доставлен в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СУСК РФ.
«Ночью в деревне Тарма Братского района на улице Дружбы произошло возгорание частного дома. В результате пожара двое детей в возрасте четырех и семи лет погибли, их годовалый брат госпитализирован с острым отравлением угарным газом», — говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС региона, годовалый мальчик доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.
Отмечается, что дети находились в доме без присмотра взрослых. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.