Из-за пожара в Приангарье погибло двое детей

«Ночью в деревне Тарма Братского района на улице Дружбы произошло возгорание частного дома. В результате пожара двое детей в возрасте четырех и семи лет погибли, их годовалый брат госпитализирован с острым отравлением угарным газом», — говорится в сообщении.