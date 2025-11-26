Стало известно о гибели рабочего при установке новогодней ели в Бразилии

В бразильском Манаусе монтаж праздничной конструкции завершился трагедией: грузоподъёмная техника не выдержала веса гигантского дерева и опрокинулась.
По данным El Imparcial, авария произошла во время установки крупной новогодней ели с помощью подъёмного крана. В момент подъёма конструкция оказалась слишком тяжёлой — техника потеряла устойчивость и рухнула. Один рабочий погиб на месте, ещё один получил травмы различной степени.
Отмечается, что мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза и находившийся рядом, успел спрыгнуть в сторону и избежал повреждений. Праздничная ель, украшенная звёздами и декоративными коробками, была полностью деформирована и превратилась в груду металлических элементов.
Инцидент стал тяжёлым ударом для города и нарушил предрождественские приготовления.
Читайте также: Раскрыто, что скрывали архивы СССР по делу кишинёвского маньяка Скрипника.