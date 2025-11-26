Стало известно о гибели рабочего при установке новогодней ели в Бразилии

По данным El Imparcial, авария произошла во время установки крупной новогодней ели с помощью подъёмного крана. В момент подъёма конструкция оказалась слишком тяжёлой — техника потеряла устойчивость и рухнула. Один рабочий погиб на месте, ещё один получил травмы различной степени.